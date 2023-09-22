Министр культуры выступил на конференции ИСЕСКО ФОТО
В рамках международного сотрудничества в этом году в Баку откроется региональный офис ИСЕСКО, и это является очень важным шагом с точки зрения отношений с ИСЕСКО, представления региону повестки дня организации в целом. Об этом сказал министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли в выступлении на 12-й конференции министров культуры исламского мира в столице Катара Дохе.
Мероприятие было посвящено теме «К обновлению культурной деятельности в исламском мире».
Министр отметил, что президент Ильхам Алиев придает особое значение сотрудничеству с этой организацией. В то же время, сотрудничество нашей страны с ИСЕСКО еще более укрепляется и расширяется при непосредственной поддержке первого вице-президента, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.
Затем была отмечена высокая оценка в нашей стране устойчивой поддержки ИСЕСКО инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой Ильхамом Алиевым в 2008 году по межкультурному диалогу.
Керимли довел до внимания полное разрушение культурно-исторического наследия на территориях Азербайджана за 30 лет оккупации Арменией.
Было доведено до внимания, что в регионе были уничтожены свыше 1000 исторических памятников, в том числе более 60 мечетей.
Несмотря на завершение конфликта, остатки армянских военных формирований представляли угрозу безопасности и миру на азербайджанских территориях. Поэтому Азербайджан на прошлой неделе принял решение о начале локальных антитеррористических операций, и в течение 24 часов добился сдачи и разоружения незаконных сил, начался процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Затем министр пригласил гостей посмотреть видеоматериал о Шуше в связи с объявлением города культурной столицей исламского мира 2024 года.
Презентация была встречена участниками мероприятия аплодисментами.