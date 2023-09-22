21:35

В рамках международного сотрудничества в этом году в Баку откроется региональный офис ИСЕСКО, и это является очень важным шагом с точки зрения отношений с ИСЕСКО, представления региону повестки дня организации в целом. Об этом сказал министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли в выступлении на 12-й конференции министров культуры исламского мира в столице Катара Дохе.

Мероприятие было посвящено теме «К обновлению культурной деятельности в исламском мире». Министр отметил, что президент Ильхам Алиев придает особое значение сотрудничеству с этой организацией. В то же время, сотрудничество нашей страны с ИСЕСКО еще более укрепляется и расширяется при непосредственной поддержке первого вице-президента, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Затем была отмечена высокая оценка в нашей стране устойчивой поддержки ИСЕСКО инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой Ильхамом Алиевым в 2008 году по межкультурному диалогу.