Зеленский анонсировал новые действия против России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожении штабов и логистики российских войск.

Об этом Зеленскому доложили во время сегодняшнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего, сообщил украинский лидер в вечернем видеообращении.

"Обсуждали несколько главных вопросов. Первое - конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали", - подчеркнул Зеленский.

Также участники Ставки затронули вопрос обеспечения украинской армии снарядами. Зеленский отметил, что над этим Украина работает ежедневно, в том числе и в сфере поставок от партнеров и поиска новых возможностей в мире.

"Мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", - сказал украинский лидер.

По его словам, также в Ставке заслушали "содержательный доклад" разведки по ситуации в российском военно-промышленном комплексе, чтобы не дать Москве наращивать производство вооружения.

"Санкций - недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - подчеркнул Зеленский.