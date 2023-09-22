Франция откроет консульство в Зангезуре

Франция откроет консульство в Сюникской области Армении (Западный Зангезур). Об этом на заседании Национального собрания заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Мы углубили сотрудничество с Арменией в оборонной сфере. В посольстве Франции будет военный атташе. В приграничной Сюникской области скоро откроем консульский центр», - сказала Колонна.

Она также отметила, что Франция неоднократно выступала в поддержку Армении, в том числе созывала заседание Совбеза ООН, напомнила о финансовой поддержке.