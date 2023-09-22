Трампа официально признали мошенником

Суд постановил, что Дональд Трамп несет ответственность за мошенничество и преувеличение своего состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, представляемых банкам и страховщикам.

Решение, вынесенное во вторник судьей Артуром Энгороном на Манхэттене, разрешает самый крупный иск штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября, а также делает реальным требование штата о возмещении ущерба в размере 250 миллионов долларов.

Трамп, который утверждает, что иск генпрокурора Нью-Йорка демократа Летиции Джеймс политически мотивирован, скорее всего, обжалует это решение.