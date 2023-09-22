Экс-президент Болгарии рад антитеррористическим мероприятиям в Карабахе

«Для меня большая честь поздравить Вас с устойчивой деятельностью, направленной на полное обеспечение суверенитета Азербайджана, его международно признанной территориальной целостности, и достигнутыми историческими успехами.

Полностью поддерживаю и высоко оцениваю Вашу позицию, связанную с процессом реинтеграции проживающих в Карабахе армян, предоставлением гарантий их прав, а также Ваше отношение к различным культурам и религиозным верованиям. Горжусь вниманием и поддержкой, оказываемыми Азербайджаном взаимопониманию между различными этническими и религиозными общинами.

Господин Президент, желаю Вам успехов в деятельности, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении», - говорится в письме.