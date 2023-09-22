Украинцы пошли в наступление
Украинские войска пошли в наступление в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале так называемый «член главного совета российской администрации региона» Владимир Рогов.
По его словам, бойцы ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм российских позиций на участке Работино — Вербовое ореховского направления Запорожского фронта.
Сообщается, что украинская армия атаковала российские позиции большим числом бронетехники, а также несколькими группами военнослужащих, составляющих до четырех рот. «Идут тяжелые, ожесточенные бои», - заявил Рогов.