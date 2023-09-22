Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 02:55

Наиболее громкой фразой, произнесенной во время визита в США президентом Украины Владимира Зеленского была его сентенция: «Если вы не дадите оружия, Украина проиграет войну». Так, по крайне мере, она прозвучала со слов главы демократического большинства в Сенате США Чака Шумера.

Фраза была эмоционально окрашена и произнесена с темпераментом, присущим творческим личностям. Но давайте попробуем разобраться, насколько верен такой пессимистический прогноз. Во внимание на взгляд автора этих строк следует принять сразу несколько факторов. США определенно решили предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это решение вызревало несколько месяцев: администрация Байдена то пугалась того, что она сильно разозлит Владимира Путина, то подсчитывала, сколько таких ракет на складах Пентагона и будет ли их достаточно, чтобы отразить нападение Китая. Наконец, решилась на передачу. Как считают американские военные эксперты, речь может идти о сравнительно небольшой партии — где-то около 50 штук. Но если ATACMS покажут высокую эффективность, такую же, как британские ракеты Storm Shadow, то можно вполне ожидать, что поставки продолжатся. Сейчас же, как пишет лондонская Financial Times, Байден умолчал во время встречи с Зеленским о передаче этих дальнобойных ракет Украине, чтобы не предупреждать россиян. FT говорит, ссылаясь на свои источники, что США не стали объявлять о поставках ATACMS, чтобы не предупреждать российские силы, которые из-за принятого решения могут отодвинуть артерии снабжения подальше от линии фронта и они станут недосягаемыми для украинских ракет.

Мудрый старый Байден. Все делает он уж очень осторожно, но все-таки делает. И вполне можно согласиться с украинским военным экспертом Петром Черником, что тысяча ATACMS полностью изменят ход войны (на складах США таких дальнобойных ракет около 4 тысяч). Но этот курс может изменить и меньшее число ракет вкупе с истребителями F-16, прибытие которых ожидается до конца года. Сюда же следует добавить и возможные поставки французских истребителей Mirage и дальнобойные немецкие ракеты Taurus. Таким образом, маловероятно, что Украина проиграет войну даже при самом негативном для нее (и всего мира) исходе ноябрьских выборов в США. На них, как ожидается, вполне может победить Дональд Трамп, который обещает полностью свернуть военную помощь Киеву. Но до этих выборов у Украины еще есть достаточно времени. Второй пласт – настроения в конгрессе США. Сколько было написано в американской прессе о некоей усталости американцев от войны в Украине и о том, что на Капитолийском холме растет число консервативных конгрессменов и сенаторов, которые хотят эту помощь если не прекратить полностью, то сильно уменьшить. На мой взгляд, эти сведения сильно преувеличены.

Посмотрите на действия спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В минувшую пятницу он заявил, что заблокирует выделение Киеву помощи в размере 300 миллионов долларов, которые сейчас находятся в ведении Пентагона. И это решение он принял после того, как к группе противников выделения этой помощи присоединилась небезызвестная истеричка, 49-летняя Марджори Тейлон Грин, яростная поклонница Трампа. Эта та, что во время выступления Байдена в конгрессе в этом году, складывала рот бубликом и кричала на весь зал: «Ложь!», демонстрируя очевидные симптомы преждевременного климакса. Да, конечно, Грин, которая полностью разделяет теорию своего кумира о том, что Америка опутана сетью демократов-педофилов — серьезная политическая фигура, которая может решить судьбу военного билля США. Однако не прошло и пары суток, как Маккарти полностью изменил свою позицию по Украине. Сейчас он решил не отбирать у Киева $300 миллионов помощи. Произошло это после того, как он понял, что в другом бюджетном законопроекте, о финансировании Государственного департамента зарубежных операций также предусмотрены деньги для Украины. И, таким образом, убрать помощь Украине из бюджета Госдепартамента и зарубежных операций "становится все труднее", если не сказать невозможно.

Так что позиция конгресса вполне может меняться, особенно с учетом того, что руководство двух сенатских фракций, как демократической, так и республиканской не только за продолжение помощи Украине, но и критикует администрацию за недостаточные объемы и темпы этой помощи. В случае же победы Трампа на выборах конгресс наверняка сможет оказать ему сопротивление. А если ВСУ продолжат эффективно наносить удары по противнику, то пресловутую усталость американцев как рукой снимет. Но есть еще один фактор. Это готовность европейских союзников Америки наращивать военную помощь Украине. В марте Европейский союз принял судьбоносное решение о поставках Киеву в течение года 1 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Сейчас европейские производители этих снарядов без устали работают, даже если им за это пока не полностью заплатили. В период с марта по август ЕС уже поставил Украине 223.800 таких снарядов, которые чаще всего используются на поле боя, а это составляет четверть обещанного пакета.