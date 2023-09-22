Кадры, зафиксировавшие прилет ракеты по уже горящему зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе, произвели неизгладимое впечатление на всех, кто их видел. Эта операция 22 сентября, которой предшествовало систематическое и последовательное уничтожение средств радиолокационного обнаружения и ПВО Крыма, стала одним из самых ярких эпизодов в этой войне. Особой яркости ей добавляет уточнение, сделанное нынче Силами специальных операций ВСУ: в результате атаки погиб командующий флота вице-адмирал Виктор Соколов.

До этого итоги удара комментировал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. 23 сентября, на следующий день после атаки, он сообщил, что погибло по меньшей мере девять человек, а шестнадцать получили ранения. Причем тяжелые ранения у командующего группировки на запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука и начальника штаба генерал-лейтенанта Олега Цекова. Гибель Соколова он не подтвердил, но с тех пор минуло два дня, возможно, поступила уточненная информация. Так, число убитых в ССО оценили в 34 офицера и генерала, раненых – 105 человек. Эту операцию, когда ракеты прилетели прямо на совещание руководства флота и запорожской группировки, в ВСУ назвали «Крабовая ловушка».

Безусловно, командующий флотом фигура заметная, и спустя какое-то время станет известно, на каком он нынче свете находится. Когда в конце марта прошлого года под Мариуполем был убит заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий, эта информация была спустя какое-то время обнародована.

В ССО также уточнили данные о потерях россиян после удара по сухим докам судостроительного «Севморзавода» в Севастополе 13 сентября. Тогда повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-дону». Так вот, поскольку БДК должен был уже на следующий день выходить на боевое дежурство, личный состав находился на борту корабля. В результате безвозвратные потери составили 62 человека.