Умирают, но не признаются идет война народная
Кадры, зафиксировавшие прилет ракеты по уже горящему зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе, произвели неизгладимое впечатление на всех, кто их видел. Эта операция 22 сентября, которой предшествовало систематическое и последовательное уничтожение средств радиолокационного обнаружения и ПВО Крыма, стала одним из самых ярких эпизодов в этой войне. Особой яркости ей добавляет уточнение, сделанное нынче Силами специальных операций ВСУ: в результате атаки погиб командующий флота вице-адмирал Виктор Соколов.
До этого итоги удара комментировал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. 23 сентября, на следующий день после атаки, он сообщил, что погибло по меньшей мере девять человек, а шестнадцать получили ранения. Причем тяжелые ранения у командующего группировки на запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука и начальника штаба генерал-лейтенанта Олега Цекова. Гибель Соколова он не подтвердил, но с тех пор минуло два дня, возможно, поступила уточненная информация. Так, число убитых в ССО оценили в 34 офицера и генерала, раненых – 105 человек. Эту операцию, когда ракеты прилетели прямо на совещание руководства флота и запорожской группировки, в ВСУ назвали «Крабовая ловушка».
Безусловно, командующий флотом фигура заметная, и спустя какое-то время станет известно, на каком он нынче свете находится. Когда в конце марта прошлого года под Мариуполем был убит заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий, эта информация была спустя какое-то время обнародована.
В ССО также уточнили данные о потерях россиян после удара по сухим докам судостроительного «Севморзавода» в Севастополе 13 сентября. Тогда повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-дону». Так вот, поскольку БДК должен был уже на следующий день выходить на боевое дежурство, личный состав находился на борту корабля. В результате безвозвратные потери составили 62 человека.
Министерство обороны РФ оценило ущерб в одного пропавшего без вести и разрушенное историческое здание. Куда ехали многочисленные машины скорой помощи, которые наблюдали севастопольцы, не очень понятно в таком случае. Впрочем, на Черноморском флоте с потерями все строго: там до сих пор не сообщили о числе погибших при ударе и затем затоплении флагмана флота – крейсера «Москва».
Нет в российских СМИ и на официальных каналах также информации о воскресной атаке украинских БПЛА, которой подвергся 14-й гвардейский истребительный авиаполк имени Жданова. В здание на аэродроме «Халино», недалеко от Курска, попал дрон, в результате чего, по сообщению уже Главного управления разведки Украины, были убиты или получили ранения командир авиаполка, его заместитель, группа военных летчиков и авитехников, а также представитель военной контрразведки ФСБ. По российскому телевидению о таком не рассказывают. Лишь в z-телеграм-каналах были проклятья врагу, пожелания «вечного полета парням» и дежурное обещание отомстить.
Месть пока выглядит дико. В Одессе ударами ракет были разрушены здания морского вокзала и рядом стоящий отель «Кемпински-Одесса», достопримечательности этого города, в котором еще недавно российские патриоты видели «жемчужину Новороссии». То, что об Одессе следует забыть, «освободители» сообразили еще весной прошлого года, когда не удалось с наскоку взять Николаев, а с оставлением Херсона испарились остатки добрых чувств к главному украинскому порту. С тех пор его методично уничтожают. На удары по штабам и кораблям отвечают ударами по элеваторам, портовым складам, да вот и гостинице досталось. Так выглядит ярость от бессилия.