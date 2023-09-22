Болгары, шпионившие на русских наш комментарий
В Лондоне перед судом предстали пятеро болгарских граждан, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Руководил сетью объявленный в международный розыск бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек. В настоящее время Марсалек скрывается в России.
По делу проходят 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова. Если информация о задержании, причем еще в феврале, Русева, Джамбазовой и Ивановой появлялась в СМИ, то имена Стоянова и Габеровой опубликованы впервые.
Ранее сообщалось, что болгарские граждане, проживавшие в Великобритании, были уличены в хранении паспортов, удостоверений личности и других документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии «с неправомерным умыслом».
Следствие предполагает, что Ян Марсалек обязался собирать информацию, которая «прямо или косвенно полезна врагу и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности государства» Великобритании. Организованная им шпионская сеть работала минимум с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.
Компания Wirecard связана с крупнейшим случаем мошенничества в истории бизнеса Германии. Она была создана еще в 1999 году, ее называли звездой на небосклоне европейских высокотехнологических стратапов, в 2018 году попала в топ-30 крупнейших немецких компаний. А в 2019 году журналисты Financial Times обнаружили признаки сомнительных сделок и контрактов. Но лишь в 2020 году прокуратурой Мюнхена было начато расследование о пропаже двух миллиардов евро со счетов компании.
После этого операционный директор исчез, и главная версия гласит, что он улетел на частном самолете в Минск. Затем его следы обнаружили в России. По данным издания «Досье», он живет в поселке «Сады Майендорф» и находится под защитой ФСБ. В 2021 году ему был выдан российский паспорт на имя Германа Баженова. Возможно, это не единственный его российский паспорт. Wirecard, по данным журналистских расследований, в лице Марсалека была причастна к обеспечению деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии, так что в деле тут, вероятно, не только ФСБ, но и ГРУ.
В болгарской группе старшим был Орлин Русев, владелец IT-компании в Лондоне, которая специализируется нацифровой слежке. Марсалек начал работать с Русевым еще в 2014 году. Русев затем подобрал группу соотечественников, которые помогали ему работе. В чем она конкретно заключалась, мы скоро узнаем из материалов суда.
Уникальность этого дела заключается в том, что обычно шпионские скандалы улаживаются в досудебном порядке, в том числе с помощью обмена провалившимися агентами. Нынешняя ситуация небывалого обострения отношений России с Западом и с Британией в частности превратили такой способ решения проблемы в невозможный.