Францию выносят ногами вперед из Африки новый поворот
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж прекращает военное сотрудничество с Нигером, где в июле произошел военный переворот, и отзывает своего посла.
Унижение Франции в Африке при Эммануэле Макроне развивается стремительными темпами. Еще совсем недавно французский президент говорил об эффективности и последовательности Françafrique – политики продолжения экономических, политических, культурных связей и связей в области безопасности, возникли во времена Французской империи в странах Африки к югу от Сахары.
Но как выясняется «эффективность и последовательность» системы, при которой Париж десятилетиями «доил» африканские страны - существовали только в голове Макрона. И как толькоиз французской стены на «Черном континенте» начали выпадать первые «кирпичи» - Мали и Буркина-Фасо, как тут же эта дыра в полотне Françafrique начала стремительно расширяться – туда же в последние месяцы устремились Нигер и Габон.
Вопреки воинственным заявлениям Парижа и блока ЭКОВАС, у них явно не оказалось политической воли, чтобы переломить ситуацию. Простое правило: обозначил угрозу – приводи ее в исполнение. Нельзя угрожать в стиле тысячи первого китайского категорического предупреждения, поскольку всерьез к этому перестанут относиться уже на второй, максимум – третий раз.
Как бы то ни было, но Франция до недавнего времени оставалась самой влиятельной страной в Нигере даже после того, как перестала быть колонией Парижа в 1960 году. Старые имперские структуры, возможно, там исчезли, но по сей день Франция сохраняла сильное военное присутствие в стране, включая гарнизон и базу военно-воздушных сил.
Импорт урана и золота обеспечивали французские промышленники и купленные ими местные политики и чиновники, занимавшие влиятельные посты во всех сменявших друг друга правительствах Нигера. Причем, не особо этого и скрывавших, поскольку и в самом Нигере, и в соседних с ним странах вам в любом кафе за пять минут могли рассказать, кто из местных политиков и сколько получает от Парижа – и за что.
Точно также не являлось секретом и то, что несмотря на свои природные ресурсы, Нигер является одной из самых слаборазвитых стран мира. По данным Всемирного банка, более 10 миллионов нигерийцев – 42% населения – живут в условиях крайней нищеты. А 70% людей в Нигере неграмотны, поскольку средняя продолжительность учебы в школе составляет всего один год.
Так что массовое восстание против порядков Françafrique в странах, ею охваченных – только вопрос времени. И не требуют какого-то серьезного внешнего вмешательства. Социальная ситуация там всегда настолько накалена, что не нужно особо стараться, изобретая хитрые многоходовки – вполне достаточно одной искры, чтобы вспыхнул бунт, «бессмысленный и беспощадный» настолько, что знаменитый «русский бунт» и рядом с ним не стоял, поскольку в Африке любой бунт – это обязательно геноцид.
Так что проблемы у Françafrique носят системный характер, политика прогнила и требует решительных корректив, вот только вносить их в правительстве Макрона некому. Нет в его команде стратегов такого масштаба, там все сиюминутно и на уровне тактических решений, вроде безоговорочной поддержки Армении. Что само по себе вызывает вопрос – а зачем, и как это позволит сохранить Франции обеспеченность природными ресурсами.
И подсказать критичность ситуации для Парижа со стороны западных государств некому. Ведь там, как и везде, не семья и европейский общий дом, а – стая и джунгли. Вашингтон ждет не дождется, когда позиции Франции в Африке серьезно ослабнут, чтобы приступить к разделу «парижского наследства» на Черном континенте.
Берлин и Лондон в нетерпении потирают руки – их конкурент на лидерство в Европе облажался так, что этого теперь не исправить. А ведь неподалеку в ситуацию пристально вглядывается в Китай, тоже нацеливаясь на лакомые куски торта, пока еще называемого Françafrique.
А в Нигере – смех и радость. «В это воскресенье [24 сентября] мы празднуем новый шаг к суверенитету Нигера», — говорится в заявлении военной хунты, зачитанном по национальному телевидению. - «Это исторический момент, который говорит о решимости и воле нигерийского народа». Но то, что для нигерийца смех – то Макрону слезы.