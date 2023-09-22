Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:08

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж прекращает военное сотрудничество с Нигером, где в июле произошел военный переворот, и отзывает своего посла. Унижение Франции в Африке при Эммануэле Макроне развивается стремительными темпами. Еще совсем недавно французский президент говорил об эффективности и последовательности Françafrique – политики продолжения экономических, политических, культурных связей и связей в области безопасности, возникли во времена Французской империи в странах Африки к югу от Сахары.

Но как выясняется «эффективность и последовательность» системы, при которой Париж десятилетиями «доил» африканские страны - существовали только в голове Макрона. И как толькоиз французской стены на «Черном континенте» начали выпадать первые «кирпичи» - Мали и Буркина-Фасо, как тут же эта дыра в полотне Françafrique начала стремительно расширяться – туда же в последние месяцы устремились Нигер и Габон. Вопреки воинственным заявлениям Парижа и блока ЭКОВАС, у них явно не оказалось политической воли, чтобы переломить ситуацию. Простое правило: обозначил угрозу – приводи ее в исполнение. Нельзя угрожать в стиле тысячи первого китайского категорического предупреждения, поскольку всерьез к этому перестанут относиться уже на второй, максимум – третий раз. Как бы то ни было, но Франция до недавнего времени оставалась самой влиятельной страной в Нигере даже после того, как перестала быть колонией Парижа в 1960 году. Старые имперские структуры, возможно, там исчезли, но по сей день Франция сохраняла сильное военное присутствие в стране, включая гарнизон и базу военно-воздушных сил.

Импорт урана и золота обеспечивали французские промышленники и купленные ими местные политики и чиновники, занимавшие влиятельные посты во всех сменявших друг друга правительствах Нигера. Причем, не особо этого и скрывавших, поскольку и в самом Нигере, и в соседних с ним странах вам в любом кафе за пять минут могли рассказать, кто из местных политиков и сколько получает от Парижа – и за что. Точно также не являлось секретом и то, что несмотря на свои природные ресурсы, Нигер является одной из самых слаборазвитых стран мира. По данным Всемирного банка, более 10 миллионов нигерийцев – 42% населения – живут в условиях крайней нищеты. А 70% людей в Нигере неграмотны, поскольку средняя продолжительность учебы в школе составляет всего один год. Так что массовое восстание против порядков Françafrique в странах, ею охваченных – только вопрос времени. И не требуют какого-то серьезного внешнего вмешательства. Социальная ситуация там всегда настолько накалена, что не нужно особо стараться, изобретая хитрые многоходовки – вполне достаточно одной искры, чтобы вспыхнул бунт, «бессмысленный и беспощадный» настолько, что знаменитый «русский бунт» и рядом с ним не стоял, поскольку в Африке любой бунт – это обязательно геноцид. Так что проблемы у Françafrique носят системный характер, политика прогнила и требует решительных корректив, вот только вносить их в правительстве Макрона некому. Нет в его команде стратегов такого масштаба, там все сиюминутно и на уровне тактических решений, вроде безоговорочной поддержки Армении. Что само по себе вызывает вопрос – а зачем, и как это позволит сохранить Франции обеспеченность природными ресурсами.