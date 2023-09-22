После визита Эрдогана в Нахчыван вся Турция заговорила о Зангезурском коридоре наш обзор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал накануне в Анкаре Кабинет министров после визита в Нахчыван. По сообщениям турецких СМИ, на заседании правительства обсуждались контакты Эрдогана, азербайджано-турецкие отношения, а также вопросы, связанные с Зангезурским коридором.
Министр транспорта и инфраструктуры Абдулгадир Уралоглу, сопровождавший Эрдогана во время его визита в Нахчыван, сообщил журналистам, что Зангезурский коридор был одним из основных вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Зангезурский коридор - это не просто обеспечение транспортного сообщения между Нахчываном и Азербайджаном, - подчеркнул Уралоглу. – Это стратегический проект, соединяющий тюркские государства, чье молодое, динамичным население насчитывает 160 миллионов человек, а экономической мощь превышает один триллион долларов».
А Нуман Куртулмуш, спикер Великого национального собрания Турции рассказал о переговорах, направленных на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а также о той роли, которую играет в этих процессах Анкара.
«Конечно, главный вопрос здесь - это Зангезурский коридор, - отметил Куртулмуш. - Открытие коридора, как полагают некоторые, будет не только в интересах Турции, оно также обеспечит развитие торговых путей из Азии в Европу. Вопреки мнению некоторых стран, открытие Зангезурского коридора не направлено против какой-либо из государств региона».
Доктор политических наук Мехмет Коч в своем анализе, опубликованном информационным агентством «Анадолу», рассказал о важности открытия Зангезурского коридора и выдвинутой Турцией формуле интеграции в этот процесс Исламской республики Иран.
Автор пишет, что после Второй Карабахской войны Тегеран рассматривает изменение баланса сил на Южном Кавказе, как угрозу своим геополитическим и геоэкономическим интересам, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективах интересам национальной безопасности.
«В результате этой войны Иран, в целом, конструктивно отнесся к возвращению Карабаха под контроль Азербайджана, - пишет Мехмет Коч. - В то же время, Тегеран выступает решительно против создания сухопутного коридора, который соединил бы Азербайджан с Нахчыванским регионом. Помимо этого, Иран учитывает, что, если коридор будет открыт, то он лишится привилегии обеспечивать сухопутную связь между Азербайджаном и Нахчываном, которой владеет сегодня».
По мнению автора, открытие Зангезурского коридора также ограничит геополитические возможности Ирана на Южном Кавказе, поскольку между тюркскими республиками будет создана прямая связь, Турция, благодаря коридору, получит доступ к азиатским и центральноазиатским рынкам, что, в свою очередь, приведет к снижению геополитического влияния Ирана.
По словам Коча вместо того, чтобы «исключать» из этого геополитического проекта Иран, в котором проживают десятки миллионов тюрок, Анкара выступила с идеей формулы «3+3», предложив Тегерану воспользоваться новыми возможностями. Хотя Иран и выступает в настоящее время против инициатив Турции и Азербайджана по открытию Зангезурского коридора, у Исламской республики нет возможностей полностью сорвать этот процесс. Таким образом, если Россия убедит Армению открыть Зангезурский коридор, то вмешаться в это решение Иран, скорее всего, не станет.
«Иран заявляет, что не позволит изменить границы в регионе и чтобы предотвратить такой поворот событий готов даже прибегнуть к военной интервенции, - пишет Мехмет Коч в завершении статьи. - Этот вариант был озвучен, как предупреждение возможного открытия Азербайджаном Зангезурского коридора военным путем и оккупации города Гафан. После Второй Карабахской войны Тегеран не делал из этих планов секрета, однако впоследствии «передумал». Тем не менее, в Иране все еще есть определенные силы, уверенные, что Россия будет затягивать процесс открытия Зангезурского коридора. Поэтому Тегеран до последнего момента будет следовать за шагами Москвы и действовать, исходя из решений России».