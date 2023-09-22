Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал накануне в Анкаре Кабинет министров после визита в Нахчыван. По сообщениям турецких СМИ, на заседании правительства обсуждались контакты Эрдогана, азербайджано-турецкие отношения, а также вопросы, связанные с Зангезурским коридором.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулгадир Уралоглу, сопровождавший Эрдогана во время его визита в Нахчыван, сообщил журналистам, что Зангезурский коридор был одним из основных вопросов, обсуждавшихся в ходе переговоров Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Зангезурский коридор - это не просто обеспечение транспортного сообщения между Нахчываном и Азербайджаном, - подчеркнул Уралоглу. – Это стратегический проект, соединяющий тюркские государства, чье молодое, динамичным население насчитывает 160 миллионов человек, а экономической мощь превышает один триллион долларов».

А Нуман Куртулмуш, спикер Великого национального собрания Турции рассказал о переговорах, направленных на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а также о той роли, которую играет в этих процессах Анкара.

«Конечно, главный вопрос здесь - это Зангезурский коридор, - отметил Куртулмуш. - Открытие коридора, как полагают некоторые, будет не только в интересах Турции, оно также обеспечит развитие торговых путей из Азии в Европу. Вопреки мнению некоторых стран, открытие Зангезурского коридора не направлено против какой-либо из государств региона».

Доктор политических наук Мехмет Коч в своем анализе, опубликованном информационным агентством «Анадолу», рассказал о важности открытия Зангезурского коридора и выдвинутой Турцией формуле интеграции в этот процесс Исламской республики Иран.