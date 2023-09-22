Не удалось свергнуть Пашиняна первые выводы
На фоне восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, в Ереване началась очередная уличная акция пророссийской оппозиции по отстранению премьер-министра Никола Пашиняна от власти. (Отметим, что на фоне царящих в Армении настроений, эти люди стараются не афишировать свою пророссийскую позицию - ред.)
Впрочем, успеха они не добились: на улицы армянской столицы вышло еще меньше людей, чем в предыдущие дни. Также провалились планы оппозиционеров, собиравшихся парализовать движение на улицах Еревана.
Вчера утром лидеры оппозиции предприняли очередную попытку вывести на улицы студентов ереванских вузов. Участники марша во главе с депутатом Андраником Теваняном от блока «Армения» призвали молодежь присоединиться к ним.
Однако на призывы оппозиционного депутата студенты так и не откликнулись. А вскоре подоспели «красные береты» и препроводили Теваняна и его сторонников в ближайший полицейский участок.
Судя по публикациям в армянских СМИ, команда Пашиняна получила исчерпывающую информацию о том, что планы оппозиции по смене власти не сработают и на сей раз.
Газета «Жоховурд» пишет со ссылкой на свои источники, что за последние дни, в связи с акциями оппозиции и обострившейся ситуацией в стране, в партии «Гражданский договор» состоялись внутренние обсуждения.
«Однако после оценки ситуации, сделанной на основании докладов силовых структур, члены «Гражданского договора» успокоились, и панические настроения рассеялись, - пишет «Жоховурд». - Полицейские доложили представителям правящей партии, что движение протеста постепенно затухает. Согласно статистике, представленной руководством силовых структур, активность протестующих идет на спад, поскольку лидеры оппозиции не осуществляют четких действий, что вызывает у людей ощущение недовольство. Именно поэтому некоторые деятели «Гражданского договора» после нескольких дней молчания начали проявлять себя на уровне статусов и заявлений в Facebook. Депутаты «Гражданского договора», воодушевленные новостью о спаде протестного движения, критикуют лидеров оппозиции за то, что участники организованных ими митингов быстро собираются, но и так же быстро расходятся по домам. Словом, в «Гражданском договоре уверены, что оппозиции и в этот раз не удастся взять власть».
Таким образом, даже несмотря на болезненные военные поражения, полную потерю Карабаха и резкое падение рейтингов Пашиняна и его правительства, армянское общество отказывается верить в призывы оппозиции, состоящей, в основном, из «прошлых» которая неспособна предложить сколько-нибудь внятный выход из затяжного политического кризиса. Не случайно, в прессе и социальных сетях все чаще звучат предложения сменить вначале оппозицию, а уже потом власть.
К примеру, вот что пишет на своей странице в Facebook политолог Ваге Давтян:
«Говорил и буду говорить: чтобы достичь смены власти в Армении, нужно сменить оппозицию. Национальный комитет политических импотентов, у вас есть последний шанс проявить реальную политическую волю. Иначе вы в равной мере разделите ответственность за эту катастрофу с действующими в Армении турецкими атташе.
Борьба должна продолжаться.
Все на улицу!».
Похоже, планы свергнуть Пашиняна вооруженным путем или уничтожить его физически пока не реализуются. По некоторым данным, безопасность премьер-министра Армении поддерживается спецслужбами США и Франции, которые внимательно отслеживают все контакты оппозиции с ее координаторами в России, после чего, получив сигналы о потенциальной угрозе, передают их властям Армении.
Так, несколько дней назад Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, которому накануне были предъявлены официальные обвинения.
СНБ сообщает, что Базеян и его группа попытались захватить власть в стране путем физического уничтожения Пашиняна. Вместе с Базеяном были арестованы семеро членов его команды.
Адвокат Базеяна заявил, что другие подробности предполагаемого покушения его клиента на жизнь премьер-министра Армении ему не известны. Он лишь сообщил, что его подзащитный вину не признает и считает себя политическим заключенным, посаженным властями в тюрьму из-за напряженной ситуации в стране.