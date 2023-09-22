Фархад Мамедов, автор haqqin.az 05:06

На фоне восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, в Ереване началась очередная уличная акция пророссийской оппозиции по отстранению премьер-министра Никола Пашиняна от власти. (Отметим, что на фоне царящих в Армении настроений, эти люди стараются не афишировать свою пророссийскую позицию - ред.) Впрочем, успеха они не добились: на улицы армянской столицы вышло еще меньше людей, чем в предыдущие дни. Также провалились планы оппозиционеров, собиравшихся парализовать движение на улицах Еревана.

Вчера утром лидеры оппозиции предприняли очередную попытку вывести на улицы студентов ереванских вузов. Участники марша во главе с депутатом Андраником Теваняном от блока «Армения» призвали молодежь присоединиться к ним. Однако на призывы оппозиционного депутата студенты так и не откликнулись. А вскоре подоспели «красные береты» и препроводили Теваняна и его сторонников в ближайший полицейский участок. Судя по публикациям в армянских СМИ, команда Пашиняна получила исчерпывающую информацию о том, что планы оппозиции по смене власти не сработают и на сей раз. Газета «Жоховурд» пишет со ссылкой на свои источники, что за последние дни, в связи с акциями оппозиции и обострившейся ситуацией в стране, в партии «Гражданский договор» состоялись внутренние обсуждения.

«Однако после оценки ситуации, сделанной на основании докладов силовых структур, члены «Гражданского договора» успокоились, и панические настроения рассеялись, - пишет «Жоховурд». - Полицейские доложили представителям правящей партии, что движение протеста постепенно затухает. Согласно статистике, представленной руководством силовых структур, активность протестующих идет на спад, поскольку лидеры оппозиции не осуществляют четких действий, что вызывает у людей ощущение недовольство. Именно поэтому некоторые деятели «Гражданского договора» после нескольких дней молчания начали проявлять себя на уровне статусов и заявлений в Facebook. Депутаты «Гражданского договора», воодушевленные новостью о спаде протестного движения, критикуют лидеров оппозиции за то, что участники организованных ими митингов быстро собираются, но и так же быстро расходятся по домам. Словом, в «Гражданском договоре уверены, что оппозиции и в этот раз не удастся взять власть». Таким образом, даже несмотря на болезненные военные поражения, полную потерю Карабаха и резкое падение рейтингов Пашиняна и его правительства, армянское общество отказывается верить в призывы оппозиции, состоящей, в основном, из «прошлых» которая неспособна предложить сколько-нибудь внятный выход из затяжного политического кризиса. Не случайно, в прессе и социальных сетях все чаще звучат предложения сменить вначале оппозицию, а уже потом власть.