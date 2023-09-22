Не удалось свергнуть Пашиняна первые выводы

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

На фоне восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, в Ереване началась очередная уличная акция пророссийской оппозиции по отстранению премьер-министра Никола Пашиняна от власти. (Отметим, что на фоне царящих в Армении настроений, эти люди стараются не афишировать свою пророссийскую позицию - ред.) 

Впрочем, успеха они не добились: на улицы армянской столицы вышло еще меньше людей, чем в предыдущие дни. Также провалились планы оппозиционеров, собиравшихся парализовать движение на улицах Еревана.

Малочисленные митинги на улицах Еревана не привлекли внимания общественности

Вчера утром лидеры оппозиции предприняли очередную попытку вывести на улицы студентов ереванских вузов. Участники марша во главе с депутатом Андраником Теваняном от блока «Армения» призвали молодежь присоединиться к ним.

Однако на призывы оппозиционного депутата студенты так и не откликнулись. А вскоре подоспели «красные береты» и препроводили Теваняна и его сторонников в ближайший полицейский участок.

Судя по публикациям в армянских СМИ, команда Пашиняна получила исчерпывающую информацию о том, что планы оппозиции по смене власти не сработают и на сей раз.

Газета «Жоховурд» пишет со ссылкой на свои источники, что за последние дни, в связи с акциями оппозиции и обострившейся ситуацией в стране, в партии «Гражданский договор» состоялись внутренние обсуждения.

Планы России и оппозиции не сработали и на сей раз

«Однако после оценки ситуации, сделанной на основании докладов силовых структур, члены «Гражданского договора» успокоились, и панические настроения рассеялись, - пишет «Жоховурд». - Полицейские доложили представителям правящей партии, что движение протеста постепенно затухает. Согласно статистике, представленной руководством силовых структур, активность протестующих идет на спад, поскольку лидеры оппозиции не осуществляют четких действий, что вызывает у людей ощущение недовольство. Именно поэтому некоторые деятели «Гражданского договора» после нескольких дней молчания начали проявлять себя на уровне статусов и заявлений в Facebook. Депутаты «Гражданского договора», воодушевленные новостью о спаде протестного движения, критикуют лидеров оппозиции за то, что участники организованных ими митингов быстро собираются, но и так же быстро расходятся по домам. Словом, в «Гражданском договоре уверены, что оппозиции и в этот раз не удастся взять власть».

Таким образом, даже несмотря на болезненные военные поражения, полную потерю Карабаха и резкое падение рейтингов Пашиняна и его правительства, армянское общество отказывается верить в призывы оппозиции, состоящей, в основном, из «прошлых» которая неспособна предложить сколько-нибудь внятный выход из затяжного политического кризиса. Не случайно, в прессе и социальных сетях все чаще звучат предложения сменить вначале оппозицию, а уже потом власть.

В Армении предлагают вначале свергнуть оппозицию, а потом власть

К примеру, вот что пишет на своей странице в Facebook политолог Ваге Давтян:

«Говорил и буду говорить: чтобы достичь смены власти в Армении, нужно сменить оппозицию. Национальный комитет политических импотентов, у вас есть последний шанс проявить реальную политическую волю. Иначе вы в равной мере разделите ответственность за эту катастрофу с действующими в Армении турецкими атташе.

Борьба должна продолжаться.

Все на улицу!».

Похоже, планы свергнуть Пашиняна вооруженным путем или уничтожить его физически пока не реализуются. По некоторым данным, безопасность премьер-министра Армении поддерживается спецслужбами США и Франции, которые внимательно отслеживают все контакты оппозиции с ее координаторами в России, после чего, получив сигналы о потенциальной угрозе, передают их властям Армении.

Так, несколько дней назад Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, которому накануне были предъявлены официальные обвинения.

СНБ сообщает, что Базеян и его группа попытались захватить власть в стране путем физического уничтожения Пашиняна. Вместе с Базеяном были арестованы семеро членов его команды.

Адвокат Базеяна заявил, что другие подробности предполагаемого покушения его клиента на жизнь премьер-министра Армении ему не известны. Он лишь сообщил, что его подзащитный вину не признает и считает себя политическим заключенным, посаженным властями в тюрьму из-за напряженной ситуации в стране.