У республиканцев новый компромат против Байдена

По словам Маккарти, новые данные свидетельствуют о том, что «президент Байден вновь солгал американцам». «Как мы только что выяснили, когда он был вице-президентом и отправился в Китай в 2013 году на самолете вице-президента, с ним был его сын Хантер Байден», - сообщил Маккарти. По его словам, сын действующего американского лидера ездил в КНР для встречи с китайским бизнесменом Джонатаном Ли.

Конгрессмены-республиканцы получили новые свидетельства того, что президент США Джо Байден вопреки его утверждениям был вовлечен в бизнес своего сына Хантера в Китае. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

«Когда Байден баллотировался на пост президента, когда он заявлял американцам, что его семья никогда не получала денег из Китая, это было неправдой. Мы узнали сегодня, что было два чека, направленных из Пекина Джонатаном Ли Хантеру Байдену, это $250 тыс. Вы знаете, какой был адрес? Это был дом Джо Байдена», - утверждает конгрессмен.

Как подчеркнул Маккарти, «теперь мы узнали, что Джо Байден не только подружился с этим человеком, он написал рекомендательные письма в колледж для его детей».

«Так что слова президента о том, что он никогда не получал средств из Китая, не были правдой. Они не просто получали деньги, они получали деньги, используя адрес Джо Байдена, являвшегося в то время вице-президентом», - сказал республиканец.