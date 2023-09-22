Помощник президента Азербайджана: Уход из Карабаха - личное решение армян

Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах. Об этом изданию Deutsche Welle заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам,  уход из Карабаха – личное и индивидуальное решение жителей.

Помощник президента также отметил, что антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе Азербайджана не были нацелены против гражданского населения и инфраструктуры.