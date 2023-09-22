Смертельная свадьба в Ираке: сотни погибших и раненых

В провинции Найнава на севере Ирака в свадебном зале произошел пожар. Число погибших и пострадавших в результате пожара, по данным Иракского общества Красного Полумесяца, составляет 450 человек.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450. Трагедия произошла в городе Эль-Хамдания [также известен как Бахдида], расположенного к востоку от Мосула», - говорится в сообщении организации.