«Шокирующие обвинения в коррупции»: соратники Менендеса требуют его отставки

В частности, к такому шагу призвал сенатор Кори Букер, отметивший в заявлении, что в отношении Менендеса собрали «шокирующие обвинения в коррупции и конкретные, вызывающие тревогу, обвинения в нарушениях».

Сам Менендес пока отказывается уходить из Сената и заявляет о собственной невиновности. У конгрессмена нашелся защитник в рядах Республиканской партии: сенатор Том Коттон заявил, что обеспокоен обвинениями, выдвинутыми против его коллеги, но призвал помнить о презумпции невиновности и дождаться вердикта суда. «У сенатора Менендеса, как у любого гражданина, есть право оспорить в суде аргументы обвинения. Оценку его действиям должны дать присяжные, а также избиратели в его штате Нью-Джерси, а не политики-демократы, которые теперь считают его угрозой для их дальнейшего пребывания у власти», - написал Коттон в соцсетях.

На прошлой неделе Министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге Надин Арсланян обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. Менендес с супругой впервые предстанут перед судом 27 сентября. Однако, как отмечают СМИ, рассмотрение дела растянется на месяцы.