Сын напал с ножом на родителей

26 сентября около 23:45 в полицию поступила информация о том, что жители села Джафарабад Шекинского района Сафар Ахмедов 1954 года рождения и его жена Гульшан Ахмедова 1959 года рождения получили колото-резаные ранения. Об этом haqqin.az сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции мер по подозрению в совершении преступления был задержан сын пострадавших, Яшар Ахмедов, 1981 года рождения.