Сколько оружия конфисковали в Карабахе Минобороны Азербайджана заявляет...
Министерство обороны Азербайджана по состоянию на 10:00 27 сентября обнародовало список конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана боевой техники, оружия и боеприпасов.
Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1105; артиллерийские орудия - 60; средства ПВО - 226; боеприпасы - 425 375; снаряжение и принадлежности - 2 721; оптические и другие приборы - 223; бронетехника - 22; автомобильная техника - 125; прицеп - 21