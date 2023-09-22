Баку мирно откроет коридор в Нахчыван

По словам Гаджиева, Азербайджан стремится открыть транспортное сообщение с Нахчываном, проходящее через Армению, что, по его словам, «принесет пользу обеим странам и всему региону».

Гаджиев уточнил для Reuters: «Азербайджан не имеет никаких военных целей или задач на суверенной территории Армении, это… вне повестки дня Азербайджана».

Помощник президента подчеркнул желание Баку решать вопросы с Ереваном, касающиеся транспортных и коммуникационных линий, исключительно мирным путем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что все работы по созданию Зангезурского коридора на территории Азербайджана с большой вероятностью будут завершены к концу следующего года.