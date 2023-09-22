Баку мирно откроет коридор в Нахчыван
Баку не будет применять силу для открытия сухопутного коридора через Армению в Нахчыван. Об этом агентству Reuters рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
По словам Гаджиева, Азербайджан стремится открыть транспортное сообщение с Нахчываном, проходящее через Армению, что, по его словам, «принесет пользу обеим странам и всему региону».
Гаджиев уточнил для Reuters: «Азербайджан не имеет никаких военных целей или задач на суверенной территории Армении, это… вне повестки дня Азербайджана».
Помощник президента подчеркнул желание Баку решать вопросы с Ереваном, касающиеся транспортных и коммуникационных линий, исключительно мирным путем.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что все работы по созданию Зангезурского коридора на территории Азербайджана с большой вероятностью будут завершены к концу следующего года.