Иран обещает «решение транзитного тупика»

Министр дорожного строительства и градостроительства Ирана Мехрдад Пазрпаш считает, что Исламская Республика является «решением транзитного тупика региона». Об этом пишет агентство Iran Press.

По словам министра, соединение Каспийского моря с Персидским заливом — один из основных планов иранской администрации, который будет реализован в течение двух месяцев с открытием железной дороги Решт – Астара (иранская).

Соглашение о создании международного коридора «Север – Юг» было подписано Индией, Ираном и Россией в 2000 году.

Базрпаш сказал, что, несмотря на все санкции, морская навигация в Иране расширяется, и что страна всегда придерживалась международных конвенций.

Упомянутый коридор считается коммуникационным маршрутом, который соединит страны Европы, Скандинавию и Россию с Персидским заливом, Индийским океаном и Юго-Восточной Азией. К соглашению о коридоре позднее присоединились Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Казахстан, Киргизия, Оман, Таджикистан, Турция и Украина.