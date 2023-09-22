Во время боев погибло 192 военнослужащих Азербайджана

Во время локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана погибли 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Из этого числа 180 являются военнослужащими Министерства обороны, а 12 - Министерства внутренних дел и одно гражданское лицо.

Личность 11 человек будет установлена Судебной медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз.

В результате локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения.

В Министерстве здравоохранения отметили, что для скорейшего оказания помощи раненым работают профессиональные медицинские бригады высокого уровня, принимаются все необходимые медицинские меры.

В то же время Министерство обороны Азербайджана опубликовало список азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.