Госдеп не подтверждает визит Ким и Пауэр в Азербайджан

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер не подтвердил распространившуюся накануне информацию о том, что исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким и глава USAID Саманта Пауэр посетит Азербайджан, заявив, что у него нет дополнительной информации относительно их поездки по региону. Об этом сообщает сайт Госдепа.

«У меня нет дополнительной информации относительно их поездки, пока они находятся в регионе», — сказал Миллер.

Ранее сопровождавший Саманту Пауэр в Горусе замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что глава USAID планирует визит в Азербайджан.