Хикмет Гаджиев об оскорблении азербайджанского народа

Такие выражения, как «этническая чистка», в Азербайджане воспринимают как оскорбление и унижение азербайджанского народа. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Такие выражения, как этническая чистка, мы воспринимаем как оскорбление и унижение азербайджанского народа… Азербайджан предоставляет безопасные коридоры для мирного населения…», — подчеркнул помощник президента.

Хикмет Гаджиев ответил, что Азербайджану «нечего скрывать», и Баку не намерен создавать «запретную зону» в Карабахе.

Помощник президента также отметил, что они в настоящее время находятся в контакте с коллегами из ООН и не видят необходимости в международной миссии наблюдателей.

Отвечая на вопрос о геополитической конкуренции между Вашингтоном и Москвой, Гаджиев сказал, что Азербайджан всегда был против любой геополитической конкуренции в регионе: «Регион не должен рассматриваться через призму геополитической конкуренции, и все должны приложить усилия для достижения мира в регионе».

Гаджиев также выразил надежду на возможность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.