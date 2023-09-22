Госагентство по туризму по следам исторического решения ЮНЕСКО
Государственное агентство по туризму 25-26 сентября организовало медиатур в Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и кочевой путь» с участием около 50 сотрудников СМИ Азербайджана.
Целью медиатура стало ознакомление журналистов с «Культурным ландшафтом: Хыналыг и кочевой путь», включенным на днях в список Всемирного наследия UNESCO, информирование общественности о преимуществах объявления этой территории объектом всемирного наследия и влияние этого выбора на туристические перспективы региона.
В ходе мероприятия была представлена информация о планируемых в заповеднике проектах, а также проводимых на территории села Хыналыг ремонтно-восстановительных работах. Было отмечено, что включение этой территории в список Всемирного наследия UNESCO будет способствовать популяризации культурного наследия Азербайджана в мире, а также послужит укреплению позиций Азербайджана в сфере культурного туризма.
Благодаря богатым культурно-туристским ресурсам на территории заповедника здесь планируется создать уникальные культурно-природные туристские продукты для регионального рынка. Это, в свою очередь, приведет к развитию самозанятости в сфере туризма в селах и поселках, через которые проходит кочевой путь.
Отмечено, что решение UNESCO внесет важный вклад в популяризацию кочевой культуры жителей Хыналыга, в том числе в сохранение многовековых образцов материального и нематериального культурного наследия.
Также отмечено, что создание Государственного историко-культурного и этнографического заповедника «Хыналыг и кочевой путь» послужит развитию экотуризма, а также таких направлений, как хайкинг, кемпинг и т.д.
В рамках медиатура также была представлена информация о проводимых на территории заповедника ремонтно-восстановительных работах, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Азербайджана, улучшение туристической инфраструктуры.
Также в рамках проекта «Поддержка развития устойчивого туризма в регионах Азербайджана», реализуемого совместно Государственным агентством по туризму и Программой развития ООН, 16 предпринимателям, представляющим туристам услуги гостевых домов в Хыналыге, были предоставлены водонагреватели, плиты и газовые плиты.
Отметим, что 18 сентября на 45-й сессии Комитета всемирного наследия UNESCO было принято решение о включении «Культурного ландшафта: Хыналыг и кочевой путь» в список Всемирного наследия.
4 сентября распоряжением президента Азербайджанской Республики создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и кочевой путь». Территория нового заповедника включает село Хыналыг и кочевой путь протяженностью более 200 км, проходящий по территории 6 районов Азербайджана.