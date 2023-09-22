Госагентство по туризму по следам исторического решения ЮНЕСКО

11:50

Государственное агентство по туризму 25-26 сентября организовало медиатур в Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и кочевой путь» с участием около 50 сотрудников СМИ Азербайджана. Целью медиатура стало ознакомление журналистов с «Культурным ландшафтом: Хыналыг и кочевой путь», включенным на днях в список Всемирного наследия UNESCO, информирование общественности о преимуществах объявления этой территории объектом всемирного наследия и влияние этого выбора на туристические перспективы региона.

В ходе мероприятия была представлена информация о планируемых в заповеднике проектах, а также проводимых на территории села Хыналыг ремонтно-восстановительных работах. Было отмечено, что включение этой территории в список Всемирного наследия UNESCO будет способствовать популяризации культурного наследия Азербайджана в мире, а также послужит укреплению позиций Азербайджана в сфере культурного туризма. Благодаря богатым культурно-туристским ресурсам на территории заповедника здесь планируется создать уникальные культурно-природные туристские продукты для регионального рынка. Это, в свою очередь, приведет к развитию самозанятости в сфере туризма в селах и поселках, через которые проходит кочевой путь.

Отмечено, что решение UNESCO внесет важный вклад в популяризацию кочевой культуры жителей Хыналыга, в том числе в сохранение многовековых образцов материального и нематериального культурного наследия. Также отмечено, что создание Государственного историко-культурного и этнографического заповедника «Хыналыг и кочевой путь» послужит развитию экотуризма, а также таких направлений, как хайкинг, кемпинг и т.д. В рамках медиатура также была представлена информация о проводимых на территории заповедника ремонтно-восстановительных работах, направленных на сохранение культурно-исторического наследия Азербайджана, улучшение туристической инфраструктуры.

Также в рамках проекта «Поддержка развития устойчивого туризма в регионах Азербайджана», реализуемого совместно Государственным агентством по туризму и Программой развития ООН, 16 предпринимателям, представляющим туристам услуги гостевых домов в Хыналыге, были предоставлены водонагреватели, плиты и газовые плиты.