Ленкоранских чиновников арестовали в зале суда: присвоили миллионы

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу бывших руководителей Управления по эксплуатации Вилешчайского водохранилища ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» – Агабека Агаева, Махира Алиева, Садраддина Агабабаева, Исмаила Ализаде и главного бухгалтера Аждера Фатуллаева.

По информации haqqin.az, в ходе заседания под председательством судьи Неймата Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Они обвиняются в присвоении 1 миллиона 830 тысяч манатов. С целью возмещения причиненного ущерба во время предварительного следствия им избрали меру пресечения, не связанную с арестом.

На подготовительном же заседании мера пресечения была пересмотрена. Согласно решению суда, Агабек Агаев, Махир Алиев и Аждер Фатуллаев были арестованы прямо в зале суда.

Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.

Отметим, что обвиняемые были арестованы Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Агабеку Агаеву предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.3.2, 179.4 (присвоение в крупном размере и с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в значительных размерах), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки); Махиру Алиеву и Аждеру Фатуллаеву - по статьям 179.4, 308.2; Садраддину Агабабаеву и Исмаилу Ализаде - по статьям 32.5, 179.4 (содействие хищению путем причинения особо крупного ущерба) и др.