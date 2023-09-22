Шакире грозит 8 лет тюрьмы
Испанская прокуратура предъявила новые обвинения в уклонении от уплаты налогов колумбийской поп-звезде Шакире. По данным агентства Efe, ущерб для государства оценивается более чем в 6 миллионов евро.
Обвинения связаны с налоговыми нарушениями, которые, как утверждается, певица совершила в 2018 году, прибегнув к офшорным схемам, дабы избежать уплаты налогов.
Отмечается, что у властей есть информация и о предыдущих случаях уклонения от налогов со стороны Шакиры. Она обвиняется в неуплате 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год. Прокуратура требует для певицы восемь лет тюрьмы и штраф в размере 24 миллионов евро. Судебные слушания начнутся в Барселоне 20 ноября 2023 года.
Шакира, которая с 2011 года проживала в Барселоне с футболистом Жераром Пике, настаивает на том, что посещала Испанию лишь время от времени. После разрыва отношений со спортсменом певица получила право опеки над детьми и перебралась с ними в Майами.