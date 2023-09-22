Азербайджанский оборонпром разрабатывает сотни видов вооружения

На данный момент в Азербайджане разрабатывается более 800 новых видов вооружения, заявил министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.

Он сообщил, что в ведомстве создается новый холдинг и в настоящее время в Азербайджане уже производится более 2000 видов вооружения.

Министр отметил также, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе использовалось в том числе высокоточное оружие азербайджанского производства.