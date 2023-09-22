Согласно информации от Министерства обороны Великобритании, резервные войска, ранее считавшиеся вероятной угрозой для Украины, теперь активно вовлекаются в боевые действия.

Аналитики отмечают, что в прошлом Россия редко использовала армейские резервы, которые могли бы быть ключевыми силами в наступательной операции.

Сейчас, как указывают в британской разведке, Россия перебрасывает на фронт 25-ю общевойсковую армию, начавшую движение к Украине в конце августа. Некоторые подразделения этой армии уже участвуют в боевых действиях западнее Северодонецка и Кременной.