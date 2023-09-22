Возможности российского наступления на Украину тают Британская разведка
Вероятность наступления России на Украину уменьшается, это следует из данных британской разведки.
Согласно информации от Министерства обороны Великобритании, резервные войска, ранее считавшиеся вероятной угрозой для Украины, теперь активно вовлекаются в боевые действия.
Аналитики отмечают, что в прошлом Россия редко использовала армейские резервы, которые могли бы быть ключевыми силами в наступательной операции.
Сейчас, как указывают в британской разведке, Россия перебрасывает на фронт 25-ю общевойсковую армию, начавшую движение к Украине в конце августа. Некоторые подразделения этой армии уже участвуют в боевых действиях западнее Северодонецка и Кременной.