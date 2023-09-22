Суд в Баку над шпионом Ирана

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Шалалы Гасановой были уточнены анкетные данные обвиняемого. Выяснилось, что 48-летний Астан Бабак родом из Тебриза, по национальности азербайджанец, женат, отец четверых детей, по специальности врач и юрист. Судья разъяснила обвиняемому его права, адвокат ему предоставлен за счет государства. Бабак сообщил суду, что ознакомился с уголовным делом, получил обвинительный акт.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу гражданина Исламской Республики Иран Астана Бабака Солеймана, обвиняемого в шпионаже.

Судья Гасанова сообщила, что Бабак, который содержался в СИЗО Службы госбезопасности, попросил суд перевести его в СИЗО Пенитенциарной службы. Посовещавшись, судебная коллегия удовлетворила прошение гражданина Ирана о его переводе в Бакинский СИЗО.

Рассмотрение дела назначено на 10 октября.

Астан Бабак Солейман был задержан 27 мая этого года. Ему предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана. В отношении гражданина Ирана избрана мера пресечения в виде ареста.