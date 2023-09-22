Автомобили и личный состав МЧС Азербайджана на пути в Ханкенди
В связи с пожаром на автозаправочной станции вблизи Ханкенди с целью проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в город выехали 10 транспортных средств специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям с экипажем из 50 человек.
Также 53 автомобиля МЧС с личным составом и необходимым оборудованием отправятся на строительство полевого госпиталя вблизи Ходжалы.
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