Автомобили и личный состав МЧС Азербайджана на пути в Ханкенди

В связи с пожаром на автозаправочной станции вблизи Ханкенди с целью проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в город выехали 10 транспортных средств специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям с экипажем из 50 человек.

Также 53 автомобиля МЧС с личным составом и необходимым оборудованием отправятся на строительство полевого госпиталя вблизи Ходжалы.