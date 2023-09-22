Турция готова принять встречу «3+3»

Анкара заинтересована в активизации региональной платформы «3+3», неоднократно выражала готовность принять встречу на высшем уровне в таком формате, заявил российский источник в администрации президента Турции.

Платформа «3+3» подразумевает сотрудничество Азербайджана, Турции, Ирана, России, Грузии и Армении. В декабре 2022 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.

Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме. Во вторник в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрагим Раиси высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3».