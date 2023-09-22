Захарова: Миротворцы – основа стабильности в Карабахе

Представитель МИД России Мария Захарова назвала российских миротворцев «основным стабилизирующим механизмом в регионе».

По ее словам, ситуация в Карабахе «остается непростой». «Миротворцы приняли активное участие в тушении пожара, возникшего на складе горючего близ Ханкенди 25 сентября, и оказании помощи пострадавшим», – заявила она.

По словам Захаровой, «120 тяжелораненых были эвакуированы вертолетами РМК в Армению».