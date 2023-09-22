Группа творческой молодежи подготовила запоминающийся сюжет в память об азербайджанских военнослужащих, погибших в боях во время антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что ранее в среду, 27 сентября, сообщалось, что во время локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана погибли 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Haqqin.az представляет сюжет нашим читателям.