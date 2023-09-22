МИД Азербайджана ответил Тюрку

По его словам, все шаги, предпринятые Азербайджаном по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические локальные мероприятия, были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

«В рамках осуществляемых мероприятий Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов.

Несмотря на лишение прав азербайджанцев, которые подверглись массовым убийствам во время почти 30-летней военной оккупации Армении, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян.

Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом устно. К сожалению, до сих пор никто не призвал защитить права почти миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе их право на безопасное и достойное возвращение.

Несмотря на помощь Азербайджана в поиске без вести пропавших лиц после 44-дневной войны и после антитеррористических мероприятий, мы не наблюдаем того же внимания и чуткости к почти 4 тысячам пропавших без вести азербайджанцев», - отметил Гаджизаде.