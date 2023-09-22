Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов дал интервью телеканалу «Звезда», в котором опроверг сообщения о своей смерти.

«Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — заявил он.

Эти комментарии последовали после сообщений от украинской стороны 26 сентября о том, что Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу флота в Севастополе, произошедшего 22 сентября. Официальные данные Минобороны РФ сообщают, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести.

Минобороны РФ опровергло слухи о гибели командующего, опубликовав видео заседания коллегии ведомства, где присутствовал Виктор Соколов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, также прокомментировал эти сообщения, отметив, что информация о смерти Соколова в Кремль не поступала.