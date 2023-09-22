Накануне годовщины начала 44-дневной Отечественной войны начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и руководящий состав службы посетили Вторую Аллею шехидов.

Руководство Госслужбы почтило память защитников Родины, павших за независимость и обеспечение территориальной целостности Азербайджана, возложило цветы на их могилы и выразило соболезнования их семьям.

27 сентября 2023 года личный состав службы посетил строящийся в Баку Парк Победы и возложил цветы к памятному камню у входа в парк. Также в 12:00 память защитников Родины была почтена минутой молчания.