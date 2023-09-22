Крупнейшая в мире криптобиржа покидает Россию
Криптобиржа Binance покидает российский рынок, продав свой местный бизнес компании CommEX. Об этом сообщается на официальном сайте биржи.
Ной Перлман, директор Binance по соблюдению нормативных требований, отметил, что «деятельность в России не соответствует стратегии Binance по соблюдению требований».
В официальном сообщении указывается, что переход пользователей на новую платформу будет происходить поэтапно и займет около года. При этом было подчеркнуто, что средства пользователей не пострадают.
Ранее бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис предположил, что полностью запретить доступ россиян к криптовалютному рынку вряд ли удастся, но его можно существенно усложнить.
О возможном уходе Binance из России уже сообщал The Wall Street Journal в конце августа 2023 года, отметив, что биржа проверяется Минюстом США на предмет нарушения санкций против России. В то же время Binance уже запретила российским пользователям совершать операции через свой P2P-сервис во всех валютах, кроме рубля.
Напомним, россияне стали активнее использовать P2P-сервисы для международных переводов после того, как крупные российские банки были отключены от SWIFT в 2022 году из-за войны в Украине.