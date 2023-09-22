Крупнейшая в мире криптобиржа покидает Россию

Ной Перлман, директор Binance по соблюдению нормативных требований, отметил, что «деятельность в России не соответствует стратегии Binance по соблюдению требований».

В официальном сообщении указывается, что переход пользователей на новую платформу будет происходить поэтапно и займет около года. При этом было подчеркнуто, что средства пользователей не пострадают.

Ранее бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис предположил, что полностью запретить доступ россиян к криптовалютному рынку вряд ли удастся, но его можно существенно усложнить.

О возможном уходе Binance из России уже сообщал The Wall Street Journal в конце августа 2023 года, отметив, что биржа проверяется Минюстом США на предмет нарушения санкций против России. В то же время Binance уже запретила российским пользователям совершать операции через свой P2P-сервис во всех валютах, кроме рубля.

Напомним, россияне стали активнее использовать P2P-сервисы для международных переводов после того, как крупные российские банки были отключены от SWIFT в 2022 году из-за войны в Украине.