В связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти сотрудники Закрытого акционерного общества AzerGold навестили семьи шехидов в Дашкесанском районе.

Целью визита, состоявшегося в рамках приоритетов работы Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО с местным населением и общинами, является оказание постоянного внимания к членам семей военнослужащих, погибших во время военных действий во имя территориальной целостности Азербайджана, внесение вклада в проводимую государством политику по улучшению благосостояния семей шехидов.

Во время визита, организованного в преддверии Дня памяти, семьям шехидов были вручены коробки с продуктами питания, почтена память героев.