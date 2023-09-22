Сотрудники AzerGold навестили семьи героев Карабаха фото
В связи с отмечаемым в Азербайджане 27 сентября Днем памяти сотрудники Закрытого акционерного общества AzerGold навестили семьи шехидов в Дашкесанском районе.
Целью визита, состоявшегося в рамках приоритетов работы Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО с местным населением и общинами, является оказание постоянного внимания к членам семей военнослужащих, погибших во время военных действий во имя территориальной целостности Азербайджана, внесение вклада в проводимую государством политику по улучшению благосостояния семей шехидов.
Во время визита, организованного в преддверии Дня памяти, семьям шехидов были вручены коробки с продуктами питания, почтена память героев.
Подобные акции, регулярно проводимые в рамках политики ЗАО AzerGold по социальному воздействию и ответственности, являются поддержкой государственных программ социально-экономической направленности, служат для всестороннего охвата заботой граждан, проживающих в регионе, где ЗАО ведет активную добычу и производственную деятельность.