Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, вскоре супруга Варданяна выступит с официальным заявлением.

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Арестован Рубен Варданян при попытке бегства из Карабаха в Армению. Об этом сообщает азербайджанский телеграм-канал AzFront со ссылкой на свои источники в Лачине.

Напомним, что Рубен Варданян - бывший госминистр незаконного сепаратистского образования в Карабахе. Известен как экс-совладелец «Тройки Диалог», один из основателей Московской школы управления «Сколково» и ее первый президент.

В список богатейших россиян Варданян впервые вошел в 2011 году с состоянием $500 млн. В 2017 году Forbes оценил его в $950 млн и занял 99-е место.