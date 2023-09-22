Украинский эксперт: Армян из Карабаха никто не выгоняет

Украинский военный эксперт Александр Коваленко отреагировал на реакцию некоторых пользователей сети на кадры с выезжающими из Карабах а армянами.

«Снимки эти сопровождаются сочувствующими возгласами и сопереживающими тирадами, что предельно некорректно.

Ведь сочувствие и сопереживание должны исходить от тех, кто бежит из своих родных домов от преследующих их насилия, угнетения, террора. И непонимание этих моментов и вызывают чувства сочувствия и сопереживания там, где они неуместны», - написал он.

Коваленко отметил, что мало кто из сочувствующих армянам вспоминает, что Армения, оккупировав в свое время Карабах, изгнала оттуда всех азербайджанцев.

«Любителям дешевого хайпа следовало бы обратить внимание на ряд резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, в которых армянскую сторону призывали вывести войска с территории Азербайджана, Кельбаджарского района, Агдамского района и т.д», - указал он.

Украинский эксперт добавил, что армян из Карабаха никто не выгоняет.

«Там нет террора, этнических чисток и прочего. Это как с «голодом» в Ханкенди, от которого так и не умер ни один армянин. Но есть страх. Страх перед тем, что каждый, кто имеет за собой шлейф из преступлений, будет найден и наказан. А таковых, проживающих в Карабахе армян, много», - написал он.

Коваленко подчеркнул, что после завершения 44-х дневной войны в 2020 году в Карабахе не начались чистки армян. «Более того, все они получили работу и продолжают жить без какого-либо «геноцида» и «Холокоста». Например, в Шуше многие строители - это армяне, оставшиеся жить в городе».

Эксперт считает, что в очень скором времени Украина столкнется с такой же проблемой и даже похуже.

«Так или иначе, но в освобожденном Крыму, Донецке, Луганске останутся тысячи упертых сепаратистов и оккупантов, которые никуда не уедут, даже осознавая то, сколько за ними преступлений и что за ними придут. И придут. И вот тогда начнутся особо громкие вопли о том, что нарушаются права человека, преследуют местных, чистки, геноцид, хунта лютует!» – считает Коваленко.