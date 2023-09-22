Лето не уходит из Азербайджана
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 22-27° тепла.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днем в высокогорье будут кратковременные грозовые дожди.
Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.