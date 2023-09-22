Армения готовится к выходу из ОДКБ

Вашингтон и Брюссель оказывают воздействие на Ереван, чтобы армянское руководство приняло решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС [программу военно-технического сотрудничества] и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав карабахских армян», - заявила российский дипломат.