Захарова рассказала, кто науськивает Ереван

Париж подталкивал Ереван переложить ответственность за свои поступки на Россию. Об этом на брифинге сказала представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам российского дипломата, Москва знает приемы французских властей. Она отметила, что «провокативная лексика, действия и ангажированность» французских властей очевидна, а в нормализации армяно-азербайджанских отношений они выступали не с позиции посредника, а преследовали собственные интересы.

Представитель МИД России охарактеризовала президента Франции как человека с очень «богатой фантазией».