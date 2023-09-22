В атакующих Украину иранских дронах нашли европейские детали

В иранских дронах-камикадзе, используемых российскими войсками в Украине, обнаружили европейские детали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на секретный документ, который Киев передал странам G7 в августе.

В документе говорится, что за предыдущие три месяца украинские города больше 600 раз подвергались атакам беспилотников, содержащих европейские комплектующие. Так, в БПЛА «Шахед-131» было обнаружено 52 компонента западного производства. В «Шахед-136» таких деталей 57. По данным украинских властей, найденные в БПЛА комплектующие производили пять европейских компаний: немецкие Ti Automotive Gmbh и International Rectifier, швейцарские STMicroelectronics и U-blox, а также нидерландская NXP Semiconductor.

Авторы отчета утверждают, что продукция европейских компаний попадает в Иран через третьи страны, такие как Вьетнам, Индия, Казахстан, Коста-Рика, Турция и Узбекистан. В самих компаниях использование своей продукции в военных целях осудили, подчеркнув, что принимают все необходимые меры, чтобы этого не происходило.