Кремль не знает, что с Варданяном

Песков уточнил, что ему неизвестно о наличии российского гражданства у Варданяна. Однако, если он является гражданином РФ, то Москва встанет на защиту его прав, добавил он.

Напомним, ранее стало известно о задержании Рубена Варданяна на ППП «Лачин».

1 сентября 2022 года сообщалось, что Варданян отказался от гражданства России и незаконно переехал в Карабахский регион Азербайджана. Варданян отметил, что данное решение далось ему непросто, кроме того, оно накладывает большие риски, однако «так правильно».