Коллектив UNEC посетил могилы студентов и выпускников-шехидов

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов и профессорско-преподавательский состав университета возложили венки и букеты цветов к могилам Асада Асадлы, Ульви Гаджиева, Михаила Гамидова и Теймура Меджидзаде на II Аллее почетного захоронения в Баку, почтили их память.

27 сентября – в День памяти – коллектив UNEC посетил могилы выпускников и студентов, погибших за Родину, а также их семьи.

Руководители факультетов и структур, председатели студенческих организаций, преподаватели и студенты посетили на Аллее шехидов на кладбище Деде Горгуд могилы Мурсала Кязымлы, Теймура Зейналова на Аллее шехидов в Баладжары, Видади Залова на кладбище в Сараи, Маздака Эйвазлы на Аллее шехидов в Локбатане, Эльдара Алиева на кладбище в поселке Ахмедлы, Турала Дадашева на кладбище Гарачухур, Руфата Аскерова на Аллее шехидов в поселке Бина, Мухаммеда Гараева в Габалинском районе, Сулеймана Гараева в селе Галагаин Сабирабадского района, Агиля Мирзалиева в Исмаиллинском районе, Бахруза Мамедова в селе Халдан Евлахского района, Анара Гараева в селе Алмалы Гахского района, Бёюкага Шахвердиева в поселке Джебраил Билясуварского района, Наиба Наметова в селе Караган Сади Агдашского района, Нофаля Гулиева в селе Гошабулаг Кедабекского района, Хикмета Шихмамедова в селе Даг Кесемен Агстафинского района, Гусейна Мурадова на Аллее шехидов в поселке Кешля, Али Алекперова на Аллее шехидов в городе Хырдалан, Махира Мирзаева в селе Пиршаги, Иса Вердиева, Абиля Джабизаде, Фархада Фархадли на Аллее шехидов в Сумгаите, Агаами Хейбатова на Аллее шехидов в поселке Бузовна, Ахмедага Искендерова на Кюрдаханском кладбище.

По случаю Дня памяти был также посещен комплекс, воздвигнутый в память о 47 выпускниках и студентах-шехидах UNEC, возложен венок, почтена их память.