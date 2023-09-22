Кремль обвиняет США и Британию

Взрывы на «Северных потоках» были организованы США и Великобританией, эти страны причастны к произошедшему. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы», - заявил представитель Кремля, комментируя информацию американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по обстоятельствам подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Его слова приводят российские СМИ.

«…Тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту», - сказал пресс-секретарь главы российского государства.