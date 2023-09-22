Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на сей раз принял граждан в Ширване.

В приеме приняли участие жители города Ширван и Гаджигабульского района, большинство из которых являются вынужденными переселенцами, временно проживающими там.

Большинство обращений касались выдачи жилых участков специального назначения, принадлежащих государственному жилищному фонду, ремонта участков временного проживания, назначения ежемесячных пособий, занятости и подготовки к Большому возвращению.

На приеме было еще раз отмечено, что президент Ильхам Алиев осуществляет необходимые меры по усилению социальной защиты вынужденных переселенцев, а первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и заботу этой категории граждан.

Рзаев внимательно выслушал каждого гражданина. Все обращения взяты на контроль. По некоторым из них решения были приняты на месте.

Председатель Госкомитета дал поручения в кратчайшее время рассмотреть и принять соответствующие меры по решению поднятых вопросов.