У Лаврова недовольны: США занимаются «информационной обработкой» Армении

Две тысячи сотрудников посольства США занимаются «обработкой» информационного пространства в Армении, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас кинуты колоссальные ресурсы на обработку медиапространства внутри Армении. 2 тыс. человек - это сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки, которые занимаются ровно этим. Информационной обработкой информационного пространства в Армении», - цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, эту деятельность видит и Россия, и весь мир.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что «Запад не замечает нарушения прав человека, избиения, притеснения и аресты в Армении. Это какая-то псевдодемократия».