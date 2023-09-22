Министр пообещал выплаты вовремя семьям погибших и раненым военнослужащим
Все виды социального обеспечения, касающиеся семей погибших и раненых азербайджанских военнослужащих в ходе локальных антитеррористических мероприятий, будут реализованы вовремя, заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
"Будут осуществляться как единовременные выплаты, пособия и пенсионные выплаты, так и жилищное, автомобильное обеспечение и другие меры, определенные законодательством. Соответствующие органы министерства уже начали встречи с семьями и помогают собирать соответствующие документы", - добавил министр.